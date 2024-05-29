ورش فنية متنوعة ضمن الأنشطة الصيفية بثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من المسابقات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق ذاته، واصل قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الفيوم، بمكتبة الفيوم العامة، ورش تعليم أساسيات الرسم والتظليل، تدريب الفنانة أسماء فريد محسن مسئول الفنون التشكيلية.

كما نفذ نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من خيوط المكرمية لتعليم المبتدئين غرز المكرمية والتى منها الغرزة المربعة نفذتها فاطمة محمد ربيع مشرفة النادي، بينما شهدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة مسابقات ثقافية وترفيهية نفذتها انتصار فتحي، فيما شهد بيت ثقافة سنورس ورشة فنية من خامات البيئة، نفذتها رضوي أحمد.

ورشة حكي بعنوان "التعاون" بمكتبة الطفل والشباب بسنورس

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة حكي بعنوان " التعاون " تحدثت فيها حسناء ربيع أمينة مكتبة الطفل أن التعاون هو أساس نجاح أى فريق فى العمل، بالتعاون يسهل علينا كل شئ ويجعلنا نأخذ خطوة كبيرة للنجاح فلابد أن يكون هناك تعاون بين أى إثنين أو أكثر يشتركون مع بعضهم بشئ ما كي يتم بنجاح.

من جانب آخر، يواصل قصر ثقافة الفيوم بروفات العرض المسرحي "ماما أنا آسف" تأليف سامح الرازقي، إخراج عيد عثمان، على مسرح مجلس المدينة بالفيوم، والمقرر عرضه قريبا ضمن عروض مسرح الطفل للعام المالي 2024.

ونفذت مكتبة منية الحيط الفرعية مسابقة فى المعلومات العامة أدارها إبراهيم معوض دهشان، ونظمت مكتبة الكعابي ورشة فنية من الخرز لعمل أساور مدربة الورشة أماني عبد التواب بالتعاون مع قسم الجمعيات الثقافية، وورشة رسم وتلوين إشراف سناء قناوي وغادة عمر بالتعاون مع قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.