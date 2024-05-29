تفاصيل تحرير 308 مخالفات للمحال التجارية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة عن تحرير 308 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.

ومن جهة اخرى نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة،في ضبط عاملان لقيامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى من داخل مصنع كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبحوزتهما مبلغ مالى.

وبمواجة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة والمبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بإرتكابهما الواقعة بتحريض من خفير بالمصنع أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.