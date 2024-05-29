فتح الحجز للمسافرين على قطارات العيد.. اعرف المواعيد المتاحة

يوم 12 يونيو المقبل يستطيع المسافر على خطوط السكة الحديد، أن يحجز تذكرة السفر بشكل مسبق وذلك قبل السفر بـ14 يومًا تزامنا مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، والذي يشهد إقبالا كبيرا على حجز القطارات خاصة خط الصعيد.

وبدأت هيئة السكة الحديد فتح باب الحجز الخاص بقطارات عيد الأضحى، والتي يمكن حجزها قبل السفر بـ14 يوما، وذلك بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت السكة الحديد عن مواعيد حجز تذاكر السفر، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 1445 هـ وفقا للتالي:-

تم فتح الحجز يوم 27 /5/ 2024، للمسافرين يوم 10 /6 /2024

المسافرين يوم 11/ 6 / 2024 يحجز يوم 28 /5/ 2024

المسافرين يوم 12 /6/ 2024 يحجز يوم 29 /5/ 2024

المسافرين يوم 13 /6/ 2024 يحجز يوم 30 /5/ 2024

المسافرين يوم 14/ 6/ 2024 يحجز يوم 31 /5/ 2024

المسافرين يوم 15 /6 /2024 يحجز يوم 1 /6/ 2024

المسافرين يوم 16/ 6 /2024 يحجز يوم 2 /6 / 2024

وتعمل هذه القطارات بجانب القطارات الإضافية والتى يبدأ تشغيلها 10/ 6/ 2026