ضبط عامل حاول التخلص من آخر برش خرطوش في دار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابًا برش خرطوش بالوجه تعدى عليه آخر بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب لهو الأطفال وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "شريف . ع . ن . ا" 40 سنة عامل يقيم بدائرة المركز مصاباً برش خرطوش بالوجه وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "عبد العظيم . م . ا . ع" 24 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب لهو الأطفال .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال نتج عنها إصابة عامل بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليسرى وعمه بجرح رضي أعلى الحاجب وآخر بالكتف الأيمن طرف أول وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وإصابة مبيض محارة بجرحين قطعتيين بالرأس طرف ثان وجرى نقله لمستشفى جرجا العام لتلقي العلاج وتمكنت وحدة مباحث المركز من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . ا . ا . ع" 32 سنة عامل مصاباً بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليسرى وعمه "رمضان . ا . ع" 62 سنة صاحب محل بقالة مصاباً بجرح رضي أعلى الحاجب الأيسر وآخر بالكتف الأيمن وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وطرف ثان "محمود . ش . م . ع" 32 سنة مبيض محارة مصاباً بجرحين قطعيين بالرأس وتم نقله لمستشفى جرجا العام وشقيقه "عبد الجبار . ش . م . ع" 42 سنة عامل[ نجلي خالة الأول من الطرف الأول ] الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول [ سكين ] وبحوزة الأول من الطرف الثاني [سكين ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب لهو الأطفال .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .