إحباط محاولة تهريب 10 أطنان دقيق سياحى بالإسكندرية

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الاسكندرية فى إحباط محاولة تهريب ١٠ طن دقيق فاخر سياحى تبين قيام أحد التجار محاولة تهريب الدقيق لبيته بالسوق السوداء.

ضبط ٢٠٠ شيكارة دقيق أبيض فاخر..

كانت مديرية التموين المنتزة برئاسة رضا حسن و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة و وائل كمال مفتش الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك و الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة على الأسواق و التى أسفرت عن ضبط ٢٠٠ شيكارة دقيق أبيض فاخر إستخراج ٧٢% زنة الشيكارة ٥٠ كجم بدون فواتير بأحد المخازن بأجمالى ١٠ طن تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، جاء ذلك بناءا عن تعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للرقابة على مخازن المواد الغذائية .

أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية.

من جانب اخر تمكنت مديرية تموين الإسكندرية من ضبط دقيق بلدى مدعم غير مصرح بتداوله بالأسكندرية وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و تعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للرقابة على المخابز البلدية و حركة تداول الدقيق البلدى المدعم.

وقد قام المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بقيادة حملة تموينية على منطقة أبيس رافقه خلالها جمال عمار وكيل المديرية و المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى و أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية و باكينام مصطفى مفتشة الإدارة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

و قد أسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز البلدية بمنطقة أبيس بحيازتها شكاير دقيق بلدى مدعم انتاج مطاحن وسط و غرب الدلتا و غير مصرح له بالتداول بمحافظة الأسكندرية حيث يقوم المخبز بتغيير شكاير دقيق وسط وغرب الدلتا بشكاير أحد المطاحن المتواجدة بالأسكندرية.

وتم ضبط ماكينة خياطة شكاير و شكاير دقيق معبأة و مفتوحة و شكاير تم تغيرها و خياطتها و تم تحريز عدد ٦٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم انتاج مطاحن وسط و غرب الدلتا زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم عدد ٣١ شيكارة دقيق بلدى مدعم مفتوحة زنة الشيكارة ٥٠ كجم عدد ١٢ شيكارة بلدى مدعم مقفولة زنة الشيكارة ٥٠ كجم.