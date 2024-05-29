لعشاق الحلويات الشرقية.. حضري بسبوسة بجوز الهند اللذيذة

بسبوسة بجوز الهند من الحلويات الشرقية اللذيذة التي تتميز بمذاق لذيذ يمكنك إعدادها في المناسبات، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

طريقة عمل بسبوسة بجوز الهند

المقادير

- السميد : 2 كوب

- جوز الهند : كوب

- سكر : نصف كوب

- حليب : نصف كوب (سائل)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة

- شربات : حسب الرغبة

طريقة التحضير

لعمل الـ بسبوسة ..حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخفقي البيض مع الفانيليا، والسكر، والحليب، في وعاء الخلاط الكهربائي لمدة 5 دقائق حتى يتجانس المزيج تماماً ويذوب السكر.

صبّي المزيج في وعاء عميق، ثم أضيفي إليه السميد، وجوز الهند، والبيكنج باودر، وامزجي المكونات جيداً حتى تحصلي على القوام المطلوب.

وزعي خليط البسبوسة بالتساوي في صينية خبز مدهونة بالزيت.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تنضج البسبوسة تماماً وذلك لمدة تتراوح ما بين 30-40 دقيقة، ثم حمري الوجه.

صبّي الشربات البارد بالتساوي على البسبوسة عند إخراجها من الفرن مباشرة، ثم اتركيها حتى تبرد، وقطعيها وقدميها.

فوائد جوز الهند

تعزز المناعة

جوز الهند غني بفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعزز جهاز المناعة لدينا، كما أنها تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على الهضم وتعزز صحة الأمعاء، كما تمنع الإمساك وتدعم حركات الأمعاء المنتظمة

إدارة الوزن أثناء الحمل

تعتبر الكربوهيدرات والألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في جوز الهند مناسبة للنساء الحوامل لأنها تساعد على تحسين صحتهن وتقليل خطر ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

يمنع الشيخوخة

يحافظ جوز الهند على مظهر الشباب من خلال منع أعراض الشيخوخة المبكرة، مثل التجاعيد والبقع العمرية والخطوط الدقيقة وتدلي الجلد وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين C وحمض الفينول، التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.