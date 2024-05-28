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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. الزمالك يعلن تجديد عقود نجمات فريق الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، تجديد عقود 6 لاعبات من الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء.

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الزمالك يعلن تجديد عقد مريم متولي نجمة الطائرة

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك، في التجديد لكل من، البرازيلية ميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ومريم متولي، وفريدة العسقلاني، ومريم مصطفي، ونورا عزمي، وهنا المصري.

ووقع السداسي على عقود التجديد لنادي الزمالك في حضور، نيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة والمشرفة على ألعاب الصالات.

والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، تُوج بلقب بطولة أفريقيا للأندية للنسخة الثانية علي التوالي ،بعد فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 3-2، في نهائي البطولة، ليتأهل لكأس العالم للأندية.

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