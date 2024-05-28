تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، غدًا الاربعاء ، محاكمة سائق أنهى حياة زميله بسبب الخلافات على زجاجة مياه، لاستكمال المرافعة.

غدًا ..محاكمة سائق أنهى حياة زميله بسبب الخلافات على زجاجة مياه بالقليوبية

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 35492 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3807 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "محمد ص م" 20 سنة سائق ومقيم بهتيم ثان شبرا الخيمة، لأنه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه "حسين مصطفى عبد العظيم" بأن عقد العزم وبيت شبرا النية على قتله، وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخائر وتجسيدًا لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته، كمن له بالمكان الذي أيقن تواجده به سلفا، وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيارين ناريين من السلاح المار بيانه استقرا بصدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششخن فرد خرطوش، أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها.

وأثبت تحريات المباحث أنه وعلى إثر خلاف سابق بين المجني عليه والمتهم عقد الأخير العزم وبيت النية على قتل المجني عليه وأعد لذلك السلاح الناري والذخائر، وتوجه الى المكان الذي ايقن تواجده به سلفًا وما ان شاهده أشهر سلاحه الناري وأطلق عيارًا ناريًا أعقبه عيارًا ناريًا آخر محدثًا إصابته بصدره والتي أودت بحياته، وأعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة قتله عمدًا وإزهاق روحه، وأن السلاح المضبوط بإحرازه هو ذاته المستخدم في الواقعة، وإنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم تمكن من ضبطه وكذا ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة بإرشاد المتهم وبمواجهته قرر له بارتكابه الواقعة وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في ارتكاب الواقعة.

إحالة اوراق المتهم بقتل صغير والتعدي عليه في مدينة نصر للمفتي

كما إحالت محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 19089 لسنة 2023 بالحكم على المتهم الأول ياسر. م، بإحالة أوراقه للمفتي وتأجيل جلسة المتهم الثاني ليوم 29 يونيو 2024، في واقعة مقتل الطفل آدم. ح، مع سبق الإصرار والترصد.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين في 4 سبتمبر بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر محافظة القاهرة ، قتلا المجنى عليه آدم، ح عمدًا مع سبق الإصرار بأنه، وعلى إثر خلاف بين أهليته والمتهمين استدرجه الثاني إلى حيث يكمن له الأول، وما أن ظفرا به حتى أدارا حول عنقه قطعة من القماش وجذبا طرفيها قاصدين خنقه، وألقى الأول عليه قطعة حجرية كبيرة، ليتيقن وفاته فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وتابع أمر الإحالة بأنه: تقدمت تلك الجناية جناية أخرى، وهي لأنهما في ذات الزمان والمكان خطفا المجني عليه آدم، ح بطريق التحايل، بأنه وإبان حضوره أحد الأعراس أوهمه الثاني بطلب والده له وهو من سيصطحبه له فدخلت عليه حيلته واستدرجه إلى حيث يكمن الأول قاصدين من ذلك إقصائه عن أعين ذويه، واقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليه بالقوة، بأن وثقه الأول بقطعة قماش وحسر عنه بنطاله واعتدى عليه وهتك عرضه عنوة، قاصدين من ذلك هتك عرضه وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا أداة قطعة حجرية، مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص والمستخدمة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.