تحرير579 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

تحرير579 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و579 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

كما ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، أحد الأشخاص بكفر الشيخ لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" للنصب والاحتيال على المواطنين، لزعمه بقدرته على استخراج شهادات جامعية نظير تحصله منهم على مبالغ مالية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض خدمات على المواطنين الراغبين فى الحصول على شهادات جامعية معتمدة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته ( هاتف محمول يحتوى آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى )، وبمواجهته إعترف بإنشائه الحساب المشار إليه للنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على استخراج شهادات جامعية معتمدة مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

كما أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث إصابة 11 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي، للوقوف على ملابسات الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الغربي اتجاه محافظة القاهرة ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص إصابة 11 شخصًا، وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.