ضبط القائم على إدارة صفحة لتزوير الشهادات الجامعية فى كفر الشيخ

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، أحد الأشخاص بكفر الشيخ لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" للنصب والاحتيال على المواطنين، لزعمه بقدرته على استخراج شهادات جامعية نظير تحصله منهم على مبالغ مالية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض خدمات على المواطنين الراغبين فى الحصول على شهادات جامعية معتمدة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته ( هاتف محمول يحتوى آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى )، وبمواجهته إعترف بإنشائه الحساب المشار إليه للنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على استخراج شهادات جامعية معتمدة مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

كما أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث إصابة 11 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي، للوقوف على ملابسات الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الغربي اتجاه محافظة القاهرة ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص إصابة 11 شخصًا، وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

جثة معلقة داخل فيلا تثير الذعر في كمبوند بالشيخ زايد

كما أثارت جثة شخص عثر عليها معلقة داخل فيلا داخل أرقى كمبوند فى منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حالة من الخوف الشديد والذعر، وتوالت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة ،بلاغًا من إدارة الأمن الخاص بأحد الكمبوندات بالشيخ زايد بعثورهم على جثة لشخص معلقة داخل فيلته ملفوفًا من رقبته ما يرجح قيامه بإنهاء حياته شنقًا، ما أثار حالة من الخوف بين سكان المكان من جيرانه.

وبعرض البلاغ على اللواء هشام أبوالنصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لسرعة كشف ملابسات الحادث، والتأكد من كونها عملية انتحار بعد سؤال أسرته وعمل التحريات اللازمة.