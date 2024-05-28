الإتحاد السكندري يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس السلة

تأهل فريق الإتحاد السكندري لمباراة نهائي دوري سوبر السلة ليواجه نظيره الأهلي في مواجهة مكررة من نهائي الموسم الماضي.

وحسم الإتحاد السكندري تاهله لنهائي بطولة الدوري بعد فوزه على نظيره سبورتنج بنتيجة 88-78 في ثالث مواجهات الدور نصف النهائي.

وحسم زعيم الثغر سلسلة مباريات نصف النهائي بنتيجة 3-0 حيث تقام المباريات بنظام best of 5.

ويلعب الإتحاد امام الأهلي العائد للمنافسات المحلية بعد خروجه المبكر من بطولة افريقيا للسلة “بال” عقب خسارته امام الأهلي الليبي في ربع النهائي.