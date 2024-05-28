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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإتحاد السكندري يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس السلة

مباراة الإتحاد وسبورتنج
مباراة الإتحاد وسبورتنج

تأهل فريق الإتحاد السكندري لمباراة نهائي دوري سوبر السلة ليواجه نظيره الأهلي في مواجهة مكررة من نهائي الموسم الماضي.

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الاتحاد السكندرى يعسكر بالمركز الخامس بعد هزيمته من الزمالك

وحسم الإتحاد السكندري تاهله لنهائي بطولة الدوري بعد فوزه على نظيره سبورتنج بنتيجة 88-78 في ثالث مواجهات الدور نصف النهائي.

وحسم زعيم الثغر سلسلة مباريات نصف النهائي بنتيجة 3-0 حيث تقام المباريات بنظام best of 5.

ويلعب الإتحاد امام الأهلي العائد للمنافسات المحلية بعد خروجه المبكر من بطولة افريقيا للسلة “بال” عقب خسارته امام الأهلي الليبي في ربع النهائي. 

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