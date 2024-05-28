أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث إصابة 11 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي، للوقوف على ملابسات الحادث.

تفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الغربي اتجاه محافظة القاهرة ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص إصابة 11 شخصًا، وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

جثة معلقة داخل فيلا تثير الذعر في كمبوند بالشيخ زايد

كما أثارت جثة شخص عثر عليها معلقة داخل فيلا داخل أرقى كمبوند فى منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حالة من الخوف الشديد والذعر، وتوالت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من إدارة الأمن الخاص بأحد الكمبوندات بالشيخ زايد بعثورهم على جثة لشخص معلقة داخل فيلته ملفوفًا من رقبته ما يرجح قيامه بإنهاء حياته شنقًا، ما أثار حالة من الخوف بين سكان المكان من جيرانه.

وبعرض البلاغ على اللواء هشام أبوالنصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لسرعة كشف ملابسات الحادث، والتأكد من كونها عملية انتحار بعد سؤال أسرته وعمل التحريات اللازمة.

مصرع ربة منزل بالهرم

كما لقيت ربة منزل مصرعها إثر حريق نشب داخل مطبخ شقتها ما أدى إلى امتداد النيران إلى وجهها وتم نقلها إلى المستشفى وتوفيت متأثرة بإصابتها بحروق بنسبة 80 %.

وتلقى قسم شرطة الأهرام بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول ربة منزل تعاني من أثار حريق بالوجه وأماكن متفرقة من الجسد وجرى التدخل طبيا لإنقاذ حياتها دون جدوى ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وبسؤال أسرتها أكدوا نشوب حريق نتيجة انفجار البوتاجاز مما أدى إلى اشتعال النيران في جسدها ولم تنجح محاولات إنقاذها.