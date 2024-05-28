ابتلاع العلكة تسبب انسداد الأمعاء.. أطباء يوضحون

في معظم الحالات، لا يعد ابتلاع العلكة أمراً يدعو للخوف، لكنه قد يصبح في بعض الأحيان خطراً على الأمعاء، كما تحدث الأطباء وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي آري لاميت وطبيب الأطفال كيري فرومر عن هذا الأمر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز.

وبالنسبة لمعظم الناس، مضغ العلكة ليس خطيرا، وحتى لو دخل الأمعاء فإنه يخرج من الجسم خلال 24 ساعة دون أن يتم هضمه ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يسبب مضغ العلكة انسدادًا معويًا

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عندما يحدث انسداد في تجويف الأمعاء بسبب جسم غريب، يطلق الأطباء على هذا الانسداد المعوي اسم الانسداد. وفي هذه الحالة يشعر الشخص بألم شديد في البطن، وانتفاخ، وغثيان وقيء، واحتباس البراز والغازات في المسالك ويعد انسداد الأمعاء خطيرًا بسبب احتمال دخول محتويات الأمعاء إلى تجويف البطن وتطور التهاب الصفاق والموت يحتاج الشخص الذي يعاني من هذه المشكلة إلى مساعدة طبية.

وبحسب الطبيب، فمن المهم بشكل خاص للأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية في الجهاز الهضمي أو الذين عانوا من انسداد معوي من قبل التأكد من عدم ابتلاع العلكة عن طريق الخطأ بدوره، لفت طبيب الأطفال فايرستين الانتباه إلى أن الحالات المتكررة من ابتلاع العلكة يمكن أن تشكل خطورة على الأمعاء.

كما حذر الأخصائي من عدم استخدام العلكة إلا لفترة محدودة للغرض المخصص لها، ومضغه لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ ويساهم في إزعاج كبير وألم في الأمعاء بسبب تغلغل الهواء الزائد.

وسبق أن ذكرت الطبيبة إيكاترينا كاشوخ أن قدرة مضغ العلكة على التسبب في التهاب المعدة (على سبيل المثال، عند مضغها على معدة فارغة) هي أسطورة عادة، يرتبط خطر مضغ العلكة بقدرته على تحفيز إفراز عصير المعدة ولكن في الواقع، فإن الأشخاص الذين يمضغونها لا يعانون من تغيرات كبيرة في حجم وحموضة عصير المعدة ولا يتم إنتاجه بسبب مضغ العلكة بكميات تؤدي إلى تلف الغشاء المخاطي.

ما هو مرض انسداد الأمعاء

انسداد الأمعاء هو عبارة عن انسداد يمنع الطعام أو السوائل من المرور عبر الأمعاء الدقيقة أو الغليظة (القولون) وقد تشمل مسببات انسداد الأمعاء وجود شرائط ليفية من الأنسجة (التصاقات) في البطن تتكون بعد الجراحة؛ أو الفتق أو سرطان القولون أو بعض الأدوية أو تضيُّقات من الأمعاء الملتهبة بسبب حالات معينة، مثل داء كرون أو التهاب الرتج.