تعرض 3 أشخاص للاصابة ، في مشاجرة بالأسلحة النارية بمحافظة سوهاج لخلافات على أولوية المرور، وتوالت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بدائرة المركز.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على أولوية المرور، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة.

بسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم، بسبب خلاف على أولوية المرور وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

جثة معلقة داخل فيلا تثير الذعر في كمبوند بالشيخ زايد

وفي واقعة اخري ، أثارت جثة شخص عثر عليها معلقة داخل فيلا داخل أرقى كمبوند فى منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حالة من الخوف الشديد والذعر، وتوالت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من إدارة الأمن الخاص بأحد الكمبوندات بالشيخ زايد بعثورهم على جثة لشخص معلقة داخل فيلته ملفوفًا من رقبته ما يرجح قيامه بإنهاء حياته شنقًا، ما أثار حالة من الخوف بين سكان المكان من جيرانه.

وبعرض البلاغ على اللواء هشام أبوالنصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لسرعة كشف ملابسات الحادث، والتأكد من كونها عملية انتحار بعد سؤال أسرته وعمل التحريات اللازمة.

مصرع ربة منزل بالهرم

وفي سياق اخر ، لقيت ربة منزل مصرعها إثر حريق نشب داخل مطبخ شقتها ما أدى إلى امتداد النيران إلى وجهها وتم نقلها إلى المستشفى وتوفيت متأثرة بإصابتها بحروق بنسبة 80 %.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة الأهرام بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول ربة منزل تعاني من أثار حريق بالوجه وأماكن متفرقة من الجسد وجرى التدخل طبيا لإنقاذ حياتها دون جدوى ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وبسؤال أسرتها أكدوا نشوب حريق نتيجة انفجار البوتاجاز مما أدى إلى اشتعال النيران في جسدها ولم تنجح محاولات إنقاذها.