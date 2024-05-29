الكشف عن مدرب برشلونة المطلوب لخلافة تشافي

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الأسبانية عن ان هناك مدربا اخر كانت ادارة برشلونة تفضل التعاقد معه لقيادة برشلونة خلفا لتشافي هيرنانديز ولم يكن الالماني هانز فليك الذي اقترب موعد الاعلان الرسمي عن توليه قيادة البارسا لمدة موسمين اعتبارا من الموسم المقبل 2024 / 2025 .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان أدارة برشلونة كانت تفضل التعاقد مع المدرب الاسباني والمدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان الفرنسي لويس انريكي والذي سبق له قيادة الفريق الكاتالوني عندما اعلن تشافي في يناير الماضي رغبته في الرحيل عن تدريب برشلونة .

وقالت الصحيفة الاسبانية ان لويس انريكي تصدر الاسماء المرشحة لتدريب برشلونة في فبراير الماضي الا ان تمسك باريس سان جيرمان بأستكمال لويس انريكي لتعاقده مع النادي حتى عام 2025 جعل تفكير ادارة برشلونة يتجه نحو الالماني هانز فليك الذي اقيل من تدريب المنتخب الالماني ليكون اول مدير فني يقال من منصب المدير الفني لمنتخب المانيا منذ عام 1929 .

وكان لويس انريكي قد قاد برشلونة من عام 2014 الى عام 2017 حقق خلالها لقب دوري أبطال اوربا مرة واحدة ولقب الدوري الاسباني مرتين ولقب كأس ملك اسبانيا ثلاث مرات ولقب السوبر الاوربي مرة واحدة ليكون احد أنجح المدربين في تاريخ برشلونة