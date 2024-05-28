3 يونيو.. معارضة مدير حملة أحمد طنطاوي على حُكم حبسه

حددت محكمة الاستئناف جلسة 3 يونيو المقبل لنظر المعارضة الاستئنافية التي تقدم بها محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي على حكم حبسه عاما مع الشغل.

كانت قد قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل محمد أبو الديار مدير حملة أحمد طنطاوي، بعدما تقدم بمعارضة استئنافية على قرار محكمة جنح مستأنف المطرية بتأييد حبسه، فيما اصطحبت الأجهزة الأمنية، أحمد طنطاوي، المرشح الرئاسي السابق، في حراسة أمنية مشددة لمركز إصلاح وتأهيل لقضاء مدة الحبس في قضية اتهامه بتزوير توكيلات رسمية خاصة بانتخابات الرئاسة.

وقررت محكمة مستأنف جنح المطرية رفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية المعروفة بتزوير التوكيلات الشعبية.