إحالة أوراق متهم بقتل الطفل آدم بعد هتك عرضه بمدينة نصر للمفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 19089 لسنة 2023 بالحكم على المتهم الأول ياسر.م، بإحالة أوراقه للمفتي وتأجيل جلسة المتهم الثاني ليوم 29 يونيو 2024، في واقعة مقتل الطفل آدم.ح، مع سبق الإصرار والترصد.

كشف أمر الإحالة أن المتهمان في 4 سبتمبر بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر محافظة القاهرة قتلا المجنى عليه ادم،ح عمدًا مع سبق الإصرار بأنه وعلى أثر خلف بين اهليته والمتهمين استدرجه الثاني الي حيث يكمن له الأول وما أن ظفرا به حتي ادارا حول عنقه قطعة من القماش وجذبا طرفيها قاصدين خنقه والقا الأول عليه قطعه حجريه كبيره ليتيقن وفاته فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك ازهاق روحه

وتابع امر الإحالة ان تقدمت تلك الجناية أخرى وهي لأنهما في ذات الزمان والمكان خطفا المجني عليه ادم،ح بطريق تحيلا بأنه وابان حضوره احد الاعراس اوهمه الثاني بطلب والده له وهو من سيصطحبه له فدخلت عليه حيلته واستدرجه الي حيث يكمن الأول قاصدين من ذلك اقصاءه عن اعين ذويه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليه بالقوة بأن وثقه الأول بقطعة قماش وحسر عنه بنطاله واستدبره عنوه قاصدين من ذلك هتك عرضه وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات

وأضاف امر الإحالة ان المتهمان حازا واحرزا اداه قطعه حجرية مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص والمستخدمة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.

بسؤال الشهود شهد الشاهد الأول أنه إزاء تغيب نجله المتوفي لرحمة مولاه كان قد أبلغ قسم الشرطة بتغيبه وفوجئ باتصال هاتفي مفاده العثور على جثمان كان هو باعثهما في ذلك نجله فرافقهم لحيث يتواجد وتعرف عليه وإثر ذلك أسند الاتهام للمتهمين بخطفه والتعدي عليه جنسيًا وقتله لخلاف بينه وبينهما.

وشهد الثاني أنه تناهى لسمعه صياح صبية فتقصى علته فإذ به مرجعه لوجود جثمان الطفل المتوفي لرحمة مولاه ملقى أعلى منطقة وإثر ذلك أبلغ الشرطة جبلية فتبين أنه منذ عدة أيام ووجد وثاقًا من القماش مدار حول عنقه وباقي الجسد متآكل منه أجزاء من نهش حيوانت ضالة.