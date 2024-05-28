سموحة يتجاوز عقبة لافيينا إلى ثمن نهائي كأس مصر

تأهل فريق سموحة للدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2023-2024 بعد فوزه الصعب على منافسه لافيينا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

جاءت المباراة قوية ومتكافئة حيث تبادل الفريقان إهدار الفرص في الشوط الأول للمباراة حتى نجح حسام حسن مهاجم الفريق السكندري في تسجيل هدف فض الإشتباك بالدقيقة 44 من عمر المباراة.

حاول لافيينا العودة في شوط اللقاء الثاني الا أن سموحة نجح في الحفاظ على تقدمه ليحسم تأهله لدور الـ 16.

وينتظر فريق سموحة في ثمن النهائي الفائز من مباراة الإسماعيلي والقناة.