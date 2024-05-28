الروزماري.. الحل السحري للشعر ويحميك من الأمراض| فوائد لن تتوقعيها

الروزماري من الأعشاب السحرية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة للجسم، لذا ينصح الاطباء بتناوله يوميًا سواء عن طريق وضعه على الطعام أو شربة مثل الشاي، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده للجسم.





فوائد الروزماري للجسم

الوقاية من السرطان

يعمل الروزماري على الحماية من مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية، ويساعد على تحييد الجذور الحرة، والحماية من معدل النموالسرطاني، وبالأخص سرطان الثدي، بسبب احتوائه على أحماض الروزمارينيك، وكارنوسول.





خصائص مضادة للأكسدة

إكليل الجبل غني بمضادات الأكسدة، مثل حمض الروزمارينيك وحمض الكرنوسيك وحمض الكافيين، تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة في الجسم، ما يقلل من تلف الخلايا والالتهابات.





تحسين عملية الهضم

غالباً ما يستخدم إكليل الجبل للمساعدة في علاج عسر الهضم. لكن، تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد حالياً أي دليل علمي مفيد لدعم هذا الإدعاء.





تقوية الذاكرة

وفقاً للأبحاث التي أجريت في التطورات العلاجية في علم الأدوية النفسية، فإن الرائحة من إكليل الجبل يمكن أن تحسّن تركيز الشخص وأدائه وسرعته ودقته، وبدرجة أقل، مزاجه، كما أنه يفيد في تقوية الذاكرة وتحسين التركيز.





علاج العصبية

وجد العلماء أن إكليل الجبل قد يكون مفيداً أيضاً للعقل، ويحتوي إكليل الجبل على عنصر يسمّى حمض الكرنوسيك، والذي يمكنه مقاومة الضرر الذي تسببه الجذور الحرة في الدماغ.

كما حددت بعض الدراسات التي أجريت على الفئران، أن إكليل الجبل قد يكون مفيداً للأشخاص الذين تعرضوا لسكتة دماغية، ويمكن أن يحمي من تلف الدماغ وقد يحسن من عملية التعافي.





فوائد الروزماري لتعزيز نمو الشعر

الروزماري له دور كبير في التخلص من مشكلة تساقط الشعر، ويساعد على علاج الصلع الوراثي، حيث يمكن تدليك فروة الرأس باستخدام زيت إكليل الجبل مرتين يومياً، وهو ما يساعد على التحفيز من نمو الشعر، وإعادة نموه، كما يستخدم لعلاج قشرة الشعر، والحفاظ على صحة الشعر ولمعانه وحيويته.





تسكين الآلام

يساعد مغلي الروزماري على تسكين الآلام، والتقليل منها، وتحسين وظائف الكلى، وإدرار البول، وبالتالي التخلص من السموم المتراكمةفي الجسم.