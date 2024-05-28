1500 منتفعة تستفيد من خدمات تنظيم الاسرة بالإسماعيلية

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن حملة من حقك تنظمى تواصل عملها بالمرحلة الأولي بالمدن ، و فايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب، على مدار 5 أيام انطلقت يوم 26 وتستمر حتى بعد غدا الخميس 30 مايو وذلك من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة وعمل ندوات توعوية بأهمية المباعدة بين الولادات واستخدام وسائل تنظيم الأسرة.

صحة الإسماعيلية

وأضافت وكيل وزارة الصحة خلال تفقدها اليوم عدد من عيادات طب الاسرة أن المرحلة الثانية ستنطلق في مدن أبو صوير ، القصاصين والتل الكبير خلال الفترة من 2 وحتي 6 يونيو ، وذلك بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان للمنتفعات من سيدات المحافظة، مشيرًة إلي توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة من الحبوب ، الحقن ، اللولب النحاسي ، اللولب الهرموني وكبسولات تحت الجلد.

إنطلقت يوم الأحد فعاليات حملة، من حقك تنظمى تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة واللواء شريف فهمى بشاره محافظ الإسماعيلية وذلك تطبيقا لتوجهات وزارة الصحة في دعم الأسرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها .

وحرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على تفقد فعاليات حملة من حقك تنظمى فى يومها الثالث بالعيادة المتنقلة بالكيلو 11 ، وتابعت تردد المنتفعات على العيادة واقبالهم على الاستفادة من خدمات الحمله ونسب صرف الوسائل والعلاج بالمجان للسيدات ومتابعة الحمل والكشف بالسونار وجلسات المشورة والتوعيه .

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يأتى ذلك إنطلاقا من إهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية وتطبيقًا لتوصيات المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 2023 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية بهدف إتاحة خدمات الصحة الإنجابية لجميع السيدات والعمل علي رفع معدلات الإستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وقالت الدكتورة ايمان الحماقى، مدير تنظيم الأسرة بالإسماعيلية، أنه خلال الثلاث أيام الأولى للحمله ،لاقت إقبال كثيف من السيدات تم خلالها الكشف على إجمالي حوالى 1500 منتفعة و حصول 991 على وسيلة، و 314 كشف نسا ومتابعة حمل وسونار ومتابعة وسيلة، وتقديم المشورة والتوعيه ،مشيرة إلى أن الحملة تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان والإعلام، والأوقاف، ومجلس المدينة، والتضامن الاجتماعي.