ندوات توعوية بمدن شمال سيناء عن مبادرة " تحدث معه"

عقدت وحدات السكان الفرعية بمحافظة شمال سيناء، عددا " من الندوات التوعوية تحت مظلة مبادرة " تحدث معه " احدى المبادرات التى اطلقتها وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، مشروع " قيم وحياة " احد المشاريع التى تبنتها الوزارة تناولت خلالها المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبالتعاون مع الجهات الشريكة الصحة، الاوقاف، الأزهر، الثقافة، الشباب والرياضة وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وقالت أمانى احمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء ان تلك الندوات تأتى ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقضية السكانية للحد من تأثيرها المباشر على الخطط التنموية التى تضعها الدولة وانطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبدعم فنى من الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.

ومن جانبها قالت دعاء القلعجى مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش أن الوحدة عقدت عددا من الندوات التوعوية بعددا من أحياء المدينة وهى حى الزهور، حى ابى صقل ، حى المساعيد ناقشت خلالها ظاهرة التنمر واثاره النفسية على الطفل، الصحة الانجابية، تغذية الام والجنين، العنف الأسرى، الصحة الانجابية، الرضاعة الطبيعية .

ولفتت أسماء سلامة مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد ان الوحدة نظمت ثلاث ندوات تثقيفية بقرى قبر عمير، السكادرة، ابو العراج ناقشت خلالها قضية الادمان وخطورته على الفرد والمجتمع، الزواج المبكر للاطفال، التحلى بالقيم والأخلاق الحميدة .

وبدورها قالت مها ابو المجد مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة رفح المصرية ان الوحدة عقدت ندوة بقرية نجع شبانة احدى القرى التابعة لمدينة رفح المصرية عن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم و للطفل تحت مظلة مبادرة وزارة التنمية المحلية " خلفتك مسؤليتك احسبها صح "

ومن جانبها قالت سامية عبد الحفيظ مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة نخل ان الوحدة نظمت ندوة تثقيفية تحت عنوان " اهمية الزراعة بالنسبة للسكان والانسان " وذلك لحث الاطفال على حب الزراعة عن طريق زراعة شجرة باسمه يقوم على برعايتها حتى تكبر

واوضح خالد عبد الحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء، ان تلك الندوات عقدت بالتعاون مع الجهات الشريكة كالازهر والأوقاف والصحة والشباب والرياضة، الثقافة تحت اشراف اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة اللواء سامة عفش رئيس مركز مدينة العريش، اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد ، صالح ابوهولى رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، اللواء جمال عبد الناصر رئيس مركز ومدينة رفح المصرية، محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل

واضاف عبد الحليم ان الندوات حاضر فيها سومية سعيد مسؤل الإعلام بالإدارة الصحية بالعريش، الشيخ ابراهيم مصلحى من علماء الاوقاف، محمد محمود مدير قصر الثقافة بنخل، سوسن حجاب مدير جمعية حقوق المرأة السيناوية بالمساعيد، دكتور محمد احمد طبيب الوحدة الصحية بقبر عمير، نادية محمد، عبدالمنعم ابراهيم بالادارة الصحية بالشيخ زويد، الشيخ نصار من علماء الاوقاف بمدينة رفح فى حضور وفاء احمد، ريهام محمد، بسمه عبدالرحمن، رحاب عدلى ، سعيد خليل، افتخار شحاته منال محمد، هيام عطيه، احمد عوض الله، عزة محمود ، امانى المهدى، فريدة مصطفى، محمود على، منال احمد محمود، امينة احمد، صالح سالم، عبد الهادى اعتيق، منال عبدالمقصود، فاتن اسليم، اعضاء ومنسقى وحدات السكان الفرعية فاطمة عوض، مرفت محمد رائدات ريفيات، سليمان عوض وكيل مدرسة أبو العراج للتعليم الأساسي فى حضور جمهور كبير من الشباب من المقبلين على الزواج والمتزوجين من الجنسين