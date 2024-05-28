الثلاثاء 28 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العاهل السعودي يأمر باستضافة 1300 حاج من أكثر من 88 دولة

سلمان بن عبدالعزيز
سلمان بن عبدالعزيز

أصدرالعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، اليوم لثلاثاء، أمرا باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 88 دولة.

txt

الملك سلمان بن عبدالعزيز الاكثر بحثًا على جوجل لهذا السبب

txt

الديوان الملكي السعودي.. إصابة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتهاب رئوي

وضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة"، ستتم استضافة "1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين و22 حاجا وحاجة من ذوي التوأم السياميين الذين تم فصلهم في المملكة".

 

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، المشرف العام على البرنامج، إنه تمت "استضاف طوال مسيرة البرنامج الممتدة لأكثر من 26 عاما، ما يزيد على 60 ألف حاج وحاجة".

مواد متعلقة

الديوان الملكي السعودي.. إصابة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتهاب رئوي
الجريدة الورقية