إشراقات

الثلاثاء 28/مايو/2024 - 08:42 م 5/28/2024 8:42:08 PM

أبدًا لم ولن نكون دعاة حرب فى يوم من الأيام.. فدائمًا يدنا ممدودة بالسلام طوال تاريخنا، لكن ما يحدث من العدو الإسرائيلى أمر فاق كل حد، وعندما أقول العدو فأنا أقصد الكلمة بكل معانيها، فهؤلاء الأفاعى البشرية سيظلون أعداء لنا حتى قيام الساعة.

ورغم كل المعاهدات والاتفاقيات - التى لم يحترموها فى يوم من الأيام - ستظل إسرائيل هى العدو لمصر والعرب، بل وستظل هى الخطر الأكبر علينا مهمًا تعددت المخاطر على مختلف الجبهات وعلى كل الحدود.

ما تفعله معنا إسرائيل الآن هو إعلان حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فوجودها على الجانب الفلسطينى من رفح أمر مخالف لاتفاقية السلام، كما أن هجومها المتوقع وهجماتها كل يوم، هو محاولة مكشوفة لدفع الفلسطينيين لاقتحام الحدود المصرية هربًا من الجحيم الإسرائيلى فى كل يوم!

وكلها أمور مرفوضة من كل الأطراف، فلا الفلسطينى سيتخلى عن أرضه مهمًا اريقت دماؤه على أرضها، ولا المصري سيقبل لأى طرف بدخول أراضيه حتى لو كان من الأشقاء.. فلن نسمح أبدًا أن يكون حل القضية على حساب مصر والأمن القومى لها إذن العبوا غيرها.. واعلموا أنكم ستدفعون الثمن عاجلًا أو آجلًا.. ولن يكون بيننا وبينكم سلام ولا وئام فى يوم من الأيام.. فدماء أشقائنا ستقف بيننا وبينكم حتى قيام الساعة.