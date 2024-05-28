الثلاثاء 28/مايو/2024 - 08:35 م 5/28/2024 8:35:40 PM

السادة الأجلاء، عجبت لما أراه من صلف وغرور الكيان الصهيونى بقيادة نتنياهو الحقير وقيام الصهاينة بحرق وقتل الشعب الفلسطينى الأعزل بخطة أمريكية داعمة بكل العتاد لإزهاق أرواح الأطفال والنساء والشيوخ وأمريكا الشيطان الأكبر هى من وراء كل الإرهاب الدولى ضد أمتنا العربية لابتزاز وأصبحت الأمم تتفرج علينا وعلى ضعفنا وتفككنا كأمة واحدة غير قادرة على زجر الصهاينة وإخافتهم.

ما لكم أيها القادة العرب إن سرعة تشكيل جيش عربى موحد بقيادة القائد البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى أقسم بالله مجرد إعلان تشكيل جيش عربى موحد سترهب أعداءكم ألم يقل الله عز وجل فى كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدواً الله وعدوكم صدق الله العظيم مجرد الإعداد يرهب الله به الأعداء وما الإعداد هو تنسيق وتجهيز الجيوش والعرب لو اتحدوا فهم قادرون على الإبداع ووضع الكيان الصهيونى فى مكانة كالفأر المذعور النادى وأنادى جيش عربى موحد يا أمة العرب لا نتحمل أكثر من ذلك الصهاينة يعربدون ويقتلون بلا هوادة الفزعة يا عرب الفزعة يا عرب لن تقوم للأمة قائمة إذا تم القضاء على فلسطين سننكس رؤوسنا للأبد بالعار وخيبة الأمل بأن الموت يهون علينا من الهزيمة والعار من جرذان لا وزن لهم بين الأمم بعيداً عن الدعم المفتوح من أمريكا وبريطانيا.