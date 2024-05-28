بعد الزيادة 15%.. كيف تجمع بين معاشين وما المستندات المطلوبة والشروط ؟

يبحث الكثيرون عن حالات الجمع بين معاشين، خاصة بعد القرار الجمهوري الذي صدر منذ قليل بزيادة المعاشات بنسبة 15% طبقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 183 لسنة 2024، اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%.

حالات الجمع بين معاشين

- وفق القانون تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

- كما تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- كما تتضمن أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.

- وتشمل أيضا يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

الشروط

- أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

- الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن الصادر والمعتمد من وزارة الصحة.

- أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة.

المستندات المطلوبة

- تقديم بطاقة الرقم القومي.

- بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

- المعاش المستحق عن النفس

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة

- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة

-المعاش المستحق عن الابن أو الابنة

- المعاش المستحق عن الأخ او الأخت

استحقاق معاش المتوفى

ووفق التأمينات الإجتماعية فإن استحقاق معاش المتوفي يعني عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

الفئات التي تحصل على معاش المتوفي

- تشمل الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الأرملة والزوج

- كما تضمن الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الأبناء والبنات

- وتشمل ايضا فئات مستحقي معاش المتوفي الوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق .