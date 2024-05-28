تقديم الكفن ينهي خصومة ثأرية في المنيا

سعيا لإرساء رواسخ السلام والإستقرار الإجتماعي، والقضاء على ظاهرة الثأر بين العائلات، حقنا للدماء بين الأهالي، والتي في الغالب يكون الحكم العرفي بها بمبالغ مالية او تقديم الكفن للصلح والتراضي .

حقنا للدماء

ونظمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الثلاثاء، جلسة صلح عرفية لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقريتى بنى خالد ، وجبل الطير شرق النيل بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

جاء ذلك تحت اشراف اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، وإشراف اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، وبحضور العميد حمدى رفعت رئيس مباحث المديرية، واللواء احمد الحيني مساعد المدير المشرف على المرور والخدمات ومركز سمالوط، والمقدم محمد عليوة مفتش مباحث المركز، والعقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق ، والرائد يحي شاهين رئيس مباحث المركز ومعاونيه ، واعضاء مجلس النواب بسمالوط ، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط ، والدكتور أحمد مخلوف مدير ادارة اوقاف سمالوط ، والقس داوود ناشد وكيل مطرانية سمالوط ، وعددا من العمد والمشايخ ورجال الصلح بالمركز.

وتسلمت عائلة محي الدين الكفن من عائلة حسين شحاتة، أمام حشد كبير من العائلتين، في مشهد يضرب اروع الأمثلة في الصلح والتراضى للصلح وحقن الدماء.

وأكد الحاضرون، ثقتهم فى الأجهزة الأمنية ، وأشادوا بسعيها الدؤوب لحقن الدماء وإنهاء الخصومات الثأرية صلحاً.

يأتى ذلك، فى إطار استراتجية وزارة الداخلية وخطة مديرية أمن المنيا ، فى إنهاء الخصومات الثأرية القائمة صلحاً والعمل على تصفيتها تعميقاً للشعور الأمنى لدى المواطنين ، ومنعاً لتطورها وما يترتب عليها من تداعيات أمنية ، قد تؤثر بالسلب على مؤشر الاستقرار الأمنى.