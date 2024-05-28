الصومال والأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

بحث رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص المؤقت للأمين العام للأمم المتحدة إلى البلاد جيمس سوان، تعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية الصومالية، ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

وأعرب بري عن شكره للأمم المتحدة على دعمها للحكومة والشعب، مؤكدًا استعداد بلاده للعمل بشكل وثيق في القضايا الإنسانية والتنمية الاجتماعية، واستقرار المناطق المحررة من الإرهاب.

من جانبه، أكد سوان استعداد الأمم المتحدة لمساعدة خطة الحكومة الفيدرالية الصومالية في المجالات المختلفة.

الناتو يؤكد الحاجة الملحة إلى تقديم دعم عسكري إضافي إلى أوكرانيا

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) الحاجة الملحة إلى تقديم دعم عسكري إضافي إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن دول الحلف اتفقت على مناقشة خطط لتقديم الدعم، "على أساس أكثر ثباتًا واستدامة" في قمة واشنطن، المزمع عقدها خلال يوليو المقبل.

وأكد نائب الأمين العام للحلف ميرتشيا جيوانا - أثناء ترؤسه اجتماعا لمجلس الناتو وأوكرانيا اليوم /الثلاثاء/ - أن أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعم دول "الحلفاء" على المدى الطويل، حيث ينبغي "التنقيب بشكل أعمق في مخزونات الحلفاء"، وتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأشاد بعمل أوكرانيا في تنفيذ متطلبات البرنامج الوطني السنوي المعدل، والتقدم الذي أحرزته كييف في متابعة الإصلاحات، قائلاً إن ذلك سيجعل أوكرانيا أقرب إلى مستقبلها للانضمام إلى عضوية الناتو.

من جانبها، قدمت أولها ستيفانيشينا نائبة رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلنطي في أوكرانيا، شرحا مختصرا للحلفاء لإطلاعهم على الوضع في ساحة المعركة واحتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحًا.

وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج قد أكد - في وقت سابق اليوم - على الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود لتقديم الدعم والمساعدات إلى كييف سواء حاليا أو على المدى الطويل أيضا، مشددا على ضرورة الاتفاق على تولي الناتو دورا قويا لتنسيق وتقديم المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا.