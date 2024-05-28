رئيس جامعة المنيا يُشيد بانتظام الامتحانات في الكليات

أشاد رئيس جامعة الدكتور عصام فرحات، بإنتظام العملية الإمتحانية، والتزام كافة عناصر العملية التعليمية، بتطبيق القواعد والإرشادات المُنظمة للحفاظ على سيرها، مُشدداً على ضرورة الإنتظام الكامل بأعمال الكنترولات ؛ لإنجاز أعمال التصحيح، والرصد، والمُراجعة ؛ وذلك تمهيدًا لإعلان نتائج الإمتحانات للطلاب في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات، وبحضور عمداء الكليات، ومديري الجودة والإعتماد ، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، وطالب رئيس الجامعة، عمداء الكليات بتوثيق انجازات الكليات خلال العام الدراسي، وما تم حصاده بها، من لوائح وأبحاث علمية وتنظيم مؤتمرات، وما حققته من حصد الجوائز في مختلف الأنشطة الداخلية والقمية، مُشيداً بما اقامته عدد من كليات الجامعة من خلال مهرجاناتها للإحتفاء بالعام الدراسي، وعرض حصيلة إنجازاتها، وكذلك ما وصل إليه الخريجين في سوق العمل ، لافتاً ، إلى نهج الجامعة وحرصها على تنظيم إقامة المعارض ، لإبراز مواهب الطلاب وأفكارهم ، وعرض منتجاتهم، وتسويقها، وإتاحتها لسوق العمل ؛ لربط خريجي الجامعة بالمجتمع الخارجي ومؤسسات العمل به؛ لضمان توفير فرص عمل لائقة لهم ، ولتستكمل الجامعة أدوارها تجاه ابنائها الطلاب.

وناقش الدكتور عصام فرحات ، خُطط السياسة العامة لجامعة المنيا نحو أنشطة التحول لجامعات الجيل الرابع ، والتوجه نحو تطوير استراتيجة مُتكاملة ، تضمن تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مؤكدًا ، بأن رؤية الجامعة تسير وفق متطلبات الجودة في العملية التعليمية، والتحول للطرق الحديثة في التعليم ، وتوفير مُتطلباتها ، من خلال منصات التعليم الإلكتروني برفع المقررات الدراسية، بتنوع عرضها، لإتاحتها أمام الطلاب ، والتعلم التفاعلي الذكي، وإجراء عمليات التقييم المستمر بشكل دقيق، يضمن التركيز على الطالب الذي يُعد محور العملية التعليمىة.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة تهدف بأن يكون لها تجربتها المثالية ، في عملية التحول الإلكتروني، وتعزيز طرق التعلم الحديثة ، وتحسين آساليب التعلم للطلاب والهيئة التدريسية ؛ لتوفير بيئة تعليمية فريدة ومتميزة ، تلبي متطلبات العصر، وتُواكب احتياجات سوق العمل ، وتؤهل خريجي الجامعة للُمنافسة ، واللحاق بوظائف المستقبل.

واستطرد رئيس الجامعة، أن الجامعة تُقدم كافة الدعم لطلابها غير القادرين ، من خلال صندوق التكافل الطلابي ، لتذليل العقبات أمامهم ، ومساعدتهم على تميزهم الدراسي ، وأعلن المجلس، عن صرف مُكافئات التدريس لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات ، من مارس حتى يونيو لعام ٢٠٢٤، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء.