إرجاء الحكم على ميكانيكي متهم بقتل جاره في بالشرقية ليوليو المقبل

أرجأت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود؛ النطق بالحكم على ميكانيكي سيارات، في واقعة اتهامه بقتل عامل بسبب خلافات الجيرة، لجلسة 31 يوليو المقبل.

تعود أحداث الواقعة، عندما أحالت النيابة العامة «مستور. م. ا» 37 عاما، مقيم بقرية بهنيا بمركز ديرب نجم، صاحب ورشة ميكانيكا سيارات، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليه «حمادة. ف. م»، عامل ومقيم بذات الناحية، بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك على إثر خلاف سابق بسبب الجيرة، ومعايرة المتهم للمجني عليه بعدم الإنجاب، وتنفيذا لمشروعه الإجرامي وما أن انعقدت عليه عزائمه، أعد لذلك الغرض سلاح ناري «بندقية خرطوش»، وكمن له بمحل الواقعة متربصا به، وما إن ظفر به وواتته الفرصة لتنفيذ مأربه، حتى أطلق صوبه عيار ناري قاصدا قتله، وأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

وفي سياق متصل، أرجأت محكمة جنايات الزقازيق، جلسة محاكمة متهمين إثنين، في واقعة مقتل عامل على إثر مشادة كلامية بينهما، لجلسة 31 يوليو المقبل للمرافعة وسماع الشهود.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «صالح. م. د» 36 عاما، عامل، ومقيمة بدائرة مركز أبو كبير، جثة هامدة، متأثراً بالإصابات التي لحقت به.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «عمرو. م. ع» 26 عامًا، عامل، و«أحمد. ث. ع»، والمقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وذلك على أثر مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه، قاما على أثرها بمطاردة المجني عليه بسيارة ملاكي قيادة المتهم الأول حال قيادة الأخير دراجة نارية خاصته، وصدموه بها فسقط قتيلاً، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.