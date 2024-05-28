افتتاح معرض رواد أعمال الصناعات الثقافية بسوهاج

استضافت جامعة سوهاج، معرض الفنون التشكيلية والحرف البيئية المقام على هامش الملتقى الثقافي للشباب، والذي نظمته الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة، والإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي بالتعاون مع الإدارة العامة لفرع ثقافة سوهاج.

الملتقي الثقافي للشباب في سوهاج

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن أهمية تسليط الضوء على الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها واحدة من أسرع الصناعات نمواً في العالم، حيث أنه خيار إنمائئ مستدام يعتمد على مورد فريد ومتجدد هو الإبداع البشرى الذي يذخر به صعيد مصر.

وأكد النعماني، أن الدولة المصرية قد أولت اهتماماً واضحاً بالصناعات الثقافية والإبداعية كمصدر قوة للإقتصاد من خلال استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأشاد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بفعاليات المعرض بالمستوى الفني للمعروضات، وكذلك المنتجات التي عرضها رواد الأعمال من خريجين حاضنة مسار، موضحاً بأن الصناعات الإبداعية والثقافية هي مصدر رئيسى لإنتاج القوى الناعمة لأى دولة، حيث تعتمد على توفر رأس مال بشرى مُبدع قادر على التطوير والتحديث والابتكار.

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بالجامعة، أن اهتمام الحاضنة بالصناعات الثقافية والإبداعية يعود إلى دورها كموجه للمعرفة الاقتصادية وميسر للصناعات اليدوية الفنية والمشروعات الريادية، والذي تسعى حاضنة أعمال مسار إلى استكماله مع أبنائها كمسئولية مجتمعية من خلال خلق شراكات مع كافة الروافد المؤسسية، وعلى رأسها وزارة الثقافة سعياً لتنمية الذائقة الفنية لرواد الأعمال لخلق ميزة تنافسية وطاقة إبداع لقطاعات الاقتصاد الموازى بمحافظة سوهاج.

من الجدير بالذكر أنه شارك بالافتتاح الروائية الدكتورة منى ذكى الاستاذ غير المتفرغ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ايمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلي للثقافة، والدكتور عايدى علي جمعة أستاذ العلوم الحديثة والآداب بجامعة ٦ أكتوبر، وبخيت محمد عزوز المنسق العام لملتقي الشباب الثقافي ومدير مكتب رئيس الادارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، و صلاح عبد الخالق والفنانة التشكيلية هبة عصام وضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ووفاء هاشم درويش مدير إدارة الشئون الفنية بفرع ثقافة سوهاج، كما شارك في المعرض عدد كبير من الفنانين من أبناء محافظة سوهاج الحاصلين على منح تفرغ المجلس الأعلى للثقافة والمواهب الشابة وصاحبات المشاريع اليدوية من خريجات حاضنة أعمال مسار.