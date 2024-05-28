محافظ الشرقية يُشارك اجتماع مجلس جامعة الزقازيق

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الذي تقوم بها جامعة الزقازيق في تقديم رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة، مؤكداً أنها ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة للمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.

محافظة الشرقية

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء الكليات وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الجامعة السابق، ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة، أعقبه مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن عرض استعدادات كليات الجامعة لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وكذلك مناقشة موضوعات تتعلق بالشئون المالية وشئون أعضاء هيئة التدريس والطلاب والدراسات العليا والبحوث وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق الصالح العام وتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

ورحب رئيس جامعة الزقازيق بمحافظ الشرقية لحرصه الدائم على المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق، وكذلك حضور كافة الفعاليات التي تنظمها الجامعة، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشرقية.

وفي سياق متصل، اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المخطط التفصيلي لمنطقة بساتين الإسماعيلية والزوامل الصناعية بمساحة اجمالية 1484.98 فدان، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات قطع الأراضي والمواقع الصناعية والخدمية طبقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المنطقة، دعما للاستثمار بها والحفاظ على حق الدولة وضمان استغلال الأراضي في الأغراض المخصصة لها.