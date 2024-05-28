قومى المرأة يطلق حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" في ثلاث محافظات قليوبية

أطلق المجلس القومي للمرأة اليوم حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، وذلك بقرى حياة كريمة بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 28 إلى 30 مايو الجاري، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر .

اكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة أن الحملة تهدف إلى نشر الرسائل الخاصة بتجريم ختان الاناث، والتوعية بأضراره الصحية والنفسية.

كما سيتم استعراض مبادرات المجلس لحماية المرأة من العنف، وخدمات وحدات المراة الآمنة.

كما تركز الحملة على نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب واطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

وتستهدف الحملة عددا من قرى" المبادرة الرئاسية حياة كريمة" بمحافظات الجيزة والدقهلية والقليوبية.

الجدير بالذكر انه سبق تنفيذ الحملة عقد يوم تدريبي استهدف ميسرات المجلس والشابات المتطوعات لتدريبهن على رسائل الحملة ليشاركن فى التوعية الميدانية.