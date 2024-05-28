بسنت أبو باشا تكشف كواليس "الحشاشين" بعد تألقها فى مشهد حلم الجنة

تألقت الفنانة بسنت أبو باشا فى مسلسل الحشاشين الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024.

وكشفت بسنت أبو باشا عن كيفية اختيارها للدور قائلة: "عملنا اوديشن في مكتب الكاستنج عند إبراهيم فرج والمخرج اختارني وفجاءة التصوير بكرة، وأول حاجة بدأنا بيها حلم الجنة كتصوير بالنسبالي أنا".

بسنت أبو باشا

وعن سبب عدم وجود سكريبت لمشاهد حلم الجنة، قالت: "أنا عملت ده وذاكرته وقريت القصة بعد ماصورت اليوم ده، والحمد لله كان في وقت تاني إن أنا أصور وأذاكر بعد ماعملت حلم الجنة فذاكرت الدور كويس وعملت مشاهد تمثيل".

وأضافت: "أنا كنت باخد ورشة تمثيل مع ياسين العصامي واتمرنت على الدور معاه فكان أي مشهد بيجيلي بذاكره معاه وأتمرن عليه وأعمل بروفات قدامه وفي التصوير بنعمل بروفة تاني والمخرج بيعدل".

بسنت أبو باشا

كواليس قتل سوزان نجم الدين

وعن مشهد قتلها سوزان نجم الدين، أجابت: "أنا فعلًا كنت هادية جدًا وكانت الشخصية من النوع الجدع اللي بيقف جنب صحابه الجواري، فطبعًا بعد ماشافت كل صحابها ماتوا فحبت إنها تنتقم من القائدة، فسلطت الجواري الجداد واستغلتهم إنهم يعملوا الجريمة".

وكشفت سر دخولها التمثيل قائلة: "من وأنا صغيرة في المدرسة بطلع في الحفلات دايما في المسرحيات وفي الاستعراضات، وبعد شوية إشتغلت في الاستعراضات زي الباليه برا المدرسة، ودخلت الباليه واتمرنت وعملت حفلات وبقف على المسرح، وبعدين بقيت موديل ودخلت الإعلانات".

بسنت أبو باشا

وعن كيفية ترشيحها للتعاون مع تامر حسني: "كنت بعمل فقرة باليه في حفلته مرة وبعد كده كان هو عايز حد يمثل في كليب وقال عايز بنت بترقص بردو".

أما عن أول أعمالها قالت: "كان الأبواب المغلقة برنامج درامي فيه تمثيل قصص حقيقية بتاع أستاذ جورج قرداحي، فعملت قصة وكنت لابسة حجاب ودي أول حاجة دراما"، مضيفة :"بس أول حاجة إتشافت كليب تامر حسني لإن كان فيه بردو تمثيل والناس قالتلي إن أنا يجي مني".