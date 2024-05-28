وكيل صحة البحيرة يشهد اليوم العلمي لزمالة طب الأطفال

شهد الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة، الملتقى العلمي الأول من سلسلة المحاضرات الشهرية للجهاز الهضمي للأطفال لطلبة زمالة طب الأطفال، تحت إشراف الدكتور حسام حسني الأمين العام للزمالة المصرية، وذلك فى حضور الدكتورة مروه الديب أستاذ الجهاز الهضمي للأطفال كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عياد بهيئة المستشفيات التعليمية والمشرف العلمي لزمالة طب الأطفال بالبحيرة والإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد قطري مدير ادارة التدريب، والدكتور إيهاب بركات مدير إدارة الزمالة المصرية بالبحيرة، والدكتور محمد حزيمه نائب منسق الزمالة المصرية بالبحيره ومسؤل المدربين، مدربي ومتدربي أطباء زمالةالأطفال .

وأكد الدكتور هاني جميعه، أن مديرية الصحة بالبحيرة تحرص على بذل قصارى جهدها لتقديم أفضل خدمات صحية في هذا التخصص، من خلال العمل على رفع كفاءة الفرق الطبية بتكثيف الدورات التدريبية وتنظيم جلسات علمية نقاشية بشكل دوري، وهو ما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030 بتوفير التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

وأضاف أن تنمية وتطوير الجوانب المهنية للفرق الطبية له أهمية قصوى للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة.

وتناول الملتقى العلمي اليوم محاضرة عن حالات الإسهال المزمن في الاطفال وطرق تشخيصه وانواعه وطرق العلاج والبروتوكول المتبع للوصول للتشخيص السليم طبقا للمعايير العلمية والعالمية في هذ التخصص .

وتعتبر المحاضرة اليوم بداية لسلسلة محاضرات عن الجهاز الهضمي للأطفال على مدار عام ، وسيتم تحديد ذلك بناءً على طلبات المتدربين، واحتياجاتهم في هذا التخصص الدقيق من تخصصات طب الأطفال، عن طريق التصويت على جروبات زماله الأطفال.

وجاء الملتقى بحضور أعضاء فريق الزمالة بالمديرية، الدكتورة شيماء عبدالسلام مسؤل المدربين ،والدكتورة مي بلال مسؤل المتدربين ،والدكتورة سماح الطباخ مسؤل الإعتماد ،و عبدالله عوده مسؤل نظم والمعلومات ،ونورهان كشك المسؤل إلإداري .

واستقبل الدكتور هانى جميعه ، فى مكتبه كل من الدكتورة مروه الديب ،و الدكتور أشرف عياد ،حيث أكد وكيل الوزارة خلال اللقاء على ضرورة إستمرار التعليم الطبي المستمر وبضرورة رفع كفاءة الأطقم الطبية بكافة المنشآت الصحية ، حيث أن الإستثمار في مقدمي الخدمةِ الطبية هو أحد أهم الركائز لتحقيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية، والذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على تحقيق أقصى استفادة من مثل هذة الورش التدريبية واللقاءات العلمية.