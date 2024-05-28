جهاز الشروق: جارٍ تنفيذ جزيرة جديدة ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بمحور العمارات

أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، على استمرار دعم قطاع الطرق بالمشروعات التنموية، التى تهدف لصالح السكان، موضحاً بأنه جارى الآن تطوير جزيرة الطريق بمحور العمارات الواقع بالطريق الفاصل بين مناطق العمارات من الأولى حتى الخامسة، وإسكان الشاب الـ70متر، وذلك بطول 4 كيلو متر، حيث يتم حالياً تنفيذ الجزيرة بمتوسط عرض حوالى 4 متر وتحتوى على أحواض للزراعة والتجميل، وكذا رصيف على كل حد.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الأعمال تشمل أيضاً على رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية من إعادة الشىء لأصله لأى قطعيات بطول المحور أو أى قطاع يوجد به تهالك للطبقة بخلاف إستهداف ذات الأعمال لأرصفة المشاة على إتجاهى المحور.

وطالب رئيس الجهاز، من الشركة المنفذة خلال متابعته للأعمال بالتنفيذ على الوجه الأمثل والإلتزام بالبرامج الزمنية للأعمال وسرعة الانتهاء، تيسيراً على رواد الطريق.