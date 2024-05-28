مصدر رفيع المستوى: مصر لن تتعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية

قال مصدر رفيع المستوى إن مصر أكدت موقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الاسرائيلي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكد أن الوفد الأمني المصري يكثف من جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، منوها إلى أن مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة.

وأكد مصدر أمني أنه لا صحة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استشهاد جندي آخر في حادث الحدود برفح، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ولفت المصدر إلى أنه تم إبلاغ كافة الأطراف المعنية بأن إصرار إسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح الفلسطينية يضعف مسارات التفاوض ويؤدي لعواقب وخيمة.

عرضت فضائية “العربية”، صباح اليوم الثلاثاء، جنازة الجندي الذي استشهد بالقرب من معبر رفح أمس الإثنين.

وقالت القناة إن جثمان الجندي الشهيد تم تشييعه في محافظة الفيوم، وتظهر اللقطات تجمع الأهالي حول نعش الجندي الذي تمت إحاطته بعلم مصر وسط ترديد التكبيرات وبكاء السيدات.

وصرح والد الجندي الشهيد للقناة بأن: “ابنه شهيد فداء الوطن”، فيما أكد عمه بأن الشهيد أخبره في إجازته بأنها “آخر عطلة عسكرية له وسيسلم مهماته وسيأخذ الشهادة العسكرية”، مردفًا: “هو سلم وأخذ الشهادة (الاستشهاد) ولله الحمد”.

وأكد مصدر أمني مطلع، أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير لإطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وأفاد مصدر أمني مطلع، بأن التحقيقات الأولية تشير لإطلاق النيران في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.