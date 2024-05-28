قنا| إجراءات قانونية ضد المقاولين المتأخرين عن تسليم المشروعات

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وعدم اسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون.

بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة علي المقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وعقد المحافظ، اجتماعاً موسعا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024 بكافة القطاعات في المراكز والمدن، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة، مع رفع معدلات الأداء.

ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة ، تمهيدا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها.

كما استعرض مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة الاستثمارية بالمحافظة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وما هو متبقى وجارى الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع، حازم عمر نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة ، سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة ، السكرتير العام المساعد، وسامح البدراوي وكيل وزارة الاسكان والمهندس عماد حسين رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بقنا.

والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية.

و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة ، و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

مشروعات مماثلة

وفي وقت سابق، وجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق طبقًا للجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مع ضرورة التزام مسئولي الشركات المنفذة لكافة المشروعات بنطاق المحافظة الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال.

وأكد أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين، من خلال المتابعة والتفتيش الدوري للتأكد من مدي الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وإطلع المحافظ، الى شرح تفصيلى لنسب التنفيذ للمشروعات الانشائية لعدد من الكباري بالمحافظة، حيث بلغت نسبة تنفيذ مشروع كوبري ابوتشت 40% ، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري مزلقان السكة الحديد بابوشوشة 71%، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري الكوم الاحمر 93% ، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري بهجورة 45% ، كما بلغت نسبة تنفيذ كوبري الرياح 94% ،