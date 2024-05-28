تدريب 14 فني بمستشفى المطرية على جهاز الأشعة المقطعية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن الانتهاء من تدريب 14 من فني الأشعة بمستشفى المطريه المركزى على جهاز الأشعة المقطعيه الجديد.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه سيتم العمل على جهاز الأشعة المقطعية الجديد ابتداءا من يوم الاحد 2/6/2024 يعد استلام الجهاز

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مستشفى نبروه ستبدأ التدريب على جهاز الأشعة المقطعيه يومى الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل على أن يجرى استلام وتشغيل الجهاز بعد التدريب مباشرة

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، حرص صحة الدقهلية على تنفيذ مثل هذه الدورات التدريبية؛ لدعم الفريق الطبي بما يلزمه من مهارات لمواكبة سبل البحث العلمي والطبي المتطور للاستفادة منها على النحو الأمثل، ولتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.