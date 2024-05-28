القلق يصيب أولياء الأمور بالإسكندرية.. لهذا السبب

يترقب كثير من أولياء الأمور والطلاب، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، لذلك يبحث أولياء الأمور والطلاب على رابط للحصول عليها بكل سهولة دون التشتت في الكثير الروابط الغير الرسمية أو غير صالة.

امتحانات شهادة الإعدادية

واقبل العديد من أولياء الامور الى عمليات البحث، الرائجة عبر محرك بحث جوجل حول معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم وبرقم الجلوس،حيث يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق والترقب في انتظار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

وانتهت منذ ساعات لجان تصحيح وتدقيق، امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 فى الإسكندرية من أعمالها، رسمياً، تمهيداً لاعتمادها من المحافظ اللواء محمد الشريف، وإتاحتها للطلاب عبر عدة منصات من بينها الصفحة الرسمية للمحافظة

وقال الدكتور عربى ابوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، إنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح، على أن تبدأ غداً مرحلة تجميع الدرجات والرصد وإعادة مراجعة أوارق الطلاب الراسبين فى محاولة لرفعهم بدرجات الرأفة المنصوص عليها، فضلا عن ترتيب الأوائل وإعداد قائمة بالأسماء خاصة وأنه يتم تجميع نتيجة الفصلين الأول والثانى.

وأعلن ابوزيد، الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، مطلع الأسبوع المقبل واعتمادها رسمياً من المحافظ.

وأوضح الدكتور عربى ابوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، أنه سيتم اتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية موسم 2023/2024، رسمياً خلال الأسبوع المقبل،

وأضاف أن العينات العشوائية التي أخذت لتصحيح المواد الامتحانية للشهادة الإعدادية، جاءت مبشرة جدا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات، موضحًا أن بلغت نسبة النجاح لمادة اللغة العربية 90.4%، أما اللغة الإنجليزية فقد بلغت نسبتها 91%، فيما بلغت نسبة الحاسب الآلي 95.5%، وبلغت نسبة الرياضيات في العينة نسبة 97% وكذلك مادة العلوم 97%، في حين أن الدراسات الاجتماعية بلغت 93.5%.

وأكَّد مدير المديرية في تعليماته لمديري عموم الإدارات وجميع لجان تقدير الدرجات ولجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع بالدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة ومراجعة الجزئيات ورصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني وتغليب مصلحة الطالب

من جانب اخر قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن مواعيد تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسي 2024 تبدأ 1 يوليو وحتى 15 أغسطس المقبل، وهو موعد ثابت في كل عام طبقًا للكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016، ولا تُقبل أي طلبات تحويلات للطلاب بين المدارس قبل أو بعد هذه المواعيد الرسمية، على أن تجرى التحويلات بين المدارس بعضها البعض دون الرجوع إلى الإدارات التعليمية وأقسامها، وفق النشرة 30 الصادرة في 1997/6/5.

ولفت أبو زيد إلى أن المستندات المطلوبة في حالة النقل من محافظة إلى أخرى، أن يقدم ولي الأمر ما يثبت نقله رسميا من المحافظة إلى أخرى، مصدقا على ذلك من جهة العمل المنقول إليها ومنها ومختوما بخاتم شعار الجمهورية مع التأكد من صحة المستندات، تنفيذاً للكتاب الدوري رقم 18 في 1989/10/3 بخصوص حالات النقل الحديث للأسرة وهذه يشترط لها أن يقدم ولي الأمر ما يثبت استمرار الطفل في المدرسة المقيد بها من البلد المنقول منها في المدة السابقة على النقل.