على خطى المطاعم.. حضري تشيز كيك بالمانجا وعين الجمل

تشيز كيك بالمانجا من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها في المنزل على خطى المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة، وفيما يلي نقدم لك الوصفة.

تشيز كيك

طريقة عمل تشيز كيك بالمانجا

المقادير

- الـقـاعـدة :

بسكويت : 4 علب

الزبدة : ملعقة كبيرة

- تشيز كيك المانجا :

المانجا : كيس (مثلج وبدرجة حرارة الغرفة)

القشدة : باكيت (صغير الحجم)

جبن كريمي : علبة

سكر : ملعقة كبيرة

جيلي بنكهة البرتقال : باكيت

الماء : كوب وربع

كريمة : حسب الرغبة (للزينة)

- عين الجمل : حسب الرغبة (مجروش خشن بالعسل / للزينة)

- صلصة التوفي الجاهزة : حسب الرغبة (للزينة)

طريقة التحضير

لتحضير قاعدة تشيز كيك :

اطحني البسكويت، ثم أضيفي له الزبدة بعد تسييحها على النار، واخلطيهما جيداً، ثم وزعي المسحوق في الكاسات بحيث يغطي القاعدة مع الضغط عليه قليلاً.

لتحضير تشيز كيك المانجا:

اخفقي المانجا والجبنة والقشدة مع السكر في الخلاط، وفي هذه الأثناء ذوبي الجلي بالماء، وارفعيه على النار حتى يغلي ويترك لمدة دقيقتين ثم ارفعيه.

أضيفي الجلي وهو ساخن في الخلاط على خليط المانجا، واخفقي جيداً.

صبي الخليط على القاعدة في الكاسات، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

عند التقديم زيني الوجه بكريمة الكيك، والقليل من الجوز المجروش مع القليل من صلصة التوفي أو الكراميل، وهي متوفرة في السوبرماركات.

فوائد تناول المانجا

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

المانجا غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن التي قد تساعد في تحسين صحة القلب. قد يساعد البوليفينول الموجود في المانجو في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، كلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب، وتعتبر المانجا أيضًا مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، والتي يمكن أن تساعد في التحكم في ضغط الدم، ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب، لذا فإن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل المانجو قد يكون مفيدًا لصحة القلب، كما أظهرت بعض الدراسات أن مركبات مثل الكيرسيتين والمانجيفيرين الموجودة في المانجا لها تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يساعد على الوقاية من أمراض القلب.

2يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

ثبت أن مضادات الأكسدة والبوليفينول الموجودة في المانجو لها خصائص مضادة للسرطان عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي وتثبيط نمو الخلايا السرطانية، وأظهرت بعض الدراسات أن بعض المركبات الموجودة في المانجا، مثل لوبيول وكيرسيتين ، قد يكون لها خصائص مضادة للأورام، وتساعد هذه المركبات في وقف نمو الخلايا السرطانية ومنعها من الانتشار.

يساعد على منع أمراض الجهاز الهضمي

تعتبر المانجا مصدرًا جيدًا للألياف ، والتي قد تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك ومرض التهاب الأمعاء وسرطان القولون والمستقيم، وتحتوي المانجو على إنزيمات هضمية مثل الأميليز والبروتياز، والتي يمكن أن تساعد في تكسير الكربوهيدرات والبروتينات في الجهاز الهضمي، ويمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، وتحتوي المانجا على ألياف بريبيوتيك مثل البكتين، والتي قد تساعد في الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحي.

يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض الالتهابية

تحتوي المانجا على مركبات مثل مانجيفيرين وكيرسيتين ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات وقد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل والربو.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض العيون

المانجا غني بفيتامين أ، وهو مهم لصحة العين وقد يساعد في تقليل مخاطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر وأمراض العيون الأخرى، وتعتبر المانجا أيضًا مصدرًا جيدًا للكاروتينات، مثل اللوتين والزياكسانثين، هذه المركبات مهمة لصحة العين لأنها قد تساعد في حماية العين من التلف الناتج عن الضوء الأزرق والإجهاد التأكسدي. تحتوي المانجو على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة ، مثل فيتامين سي والبوليفينول.

قد تساعد مضادات الأكسدة هذه في حماية خلايا العين من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، والتي تساهم في الإصابة بأمراض العين.