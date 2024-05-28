تقديم 1025 ملف تصالح على مخالفات البناء بإطسا في الفيوم

تفقد الدكتور احمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي، لمتابعة أعمال تقديم ملفات طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لأعمال ملف التصالح وتذليل المعوقات والصعوبات وتيسير الاجراءات أمام المواطنين.

يأتي هذا تفعيلا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والتى بدأت المنظومة الالكترونية لقانون التصالح تلقي طلبات المواطنين، وذلك في إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.

وخلال متابعة أعمال تقديم طلبات التصالح وجه رئيس مركز ومدينة إطسا بضرورة تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام، مع توعية المواطنين وإرشادهم بالشكل السليم حول استيفاء الاجراءات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

المركز التكنولوجي بمدينة إطسا يواصل تلقي طلبات التصالح من المواطنين

وأوضح رئيس مركز ومدينة إطسا أنه تم رفع درجة الجاهزية والاستعداد، من خلال زيادة أعداد الموظفين والعاملين بالمركز التكنولوجي، للعمل على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وتذليل كافة المعوقات أمام المواطنين، مؤكدا تلقي المركز 1025 ملف منذ بدء تلقي الطلبات بداية شهر مايو الجاري بزمام مركز ومدينة إطسا، مؤكدا على استمرار المتابعة اليومية لهذا الملف الحيوي.

وكانت محافظة الفيوم، قد عقدت عدة لقاءات بديوان عام المحافظة مع مسئولي مديرية الزراعة ونقابة المهندسين والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمدن والمراكز للعمل على إنجاز ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بالتنسيق بين مسئولي جهات الولاية بمختلف أنحاء محافظة الفيوم، ومجالس المدن من جانب، ومسئولي المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية من جانب آخر، لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم في بعض مخالفات البناء، لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة.

طبقاً للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم، مع تشكيل لجان عمل بكل مجلس مدينة تعمل كوحدة متخصصة ذات دراية معلوماتية بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، وإفادة مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة بأسماء القائمين عليها.

بهدف تعامل المواطن بشكل سريع ومن خلال الشباك الواحد، توفيراً للوقت والجهد، مع الاستعانة بمهندسي نقابة المهندسين بالفيوم، والمهندسين المعتمدين من قبلها، بشأن إنهاء إجراءات شهادة السلامة الإنشائية للمبنى المتصالح عليه، وكذا التأكيد على مسئولى جهات الولاية فى الرد على طلبات المواطنين بشأن انهاء شهادة جهة الولاية خلال المدة الزمنية المقررة.