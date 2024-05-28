فوز خمسة أعضاء وثلاثة بالتزكية

غرفة الغوص والأنشطة البحرية

وفى انتخابات غرفة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية فأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عن فوز مصطفى فاروق حفنى، بأعلى الأصوات عن نشاط السفارى.

كما فاز طارق إسماعيل حلمى وأحمد السيد محمد عن قطاع مراكز الغوص بالبحر الأحمر، بينما فاز طارق محمد البدرى وصابر لطفى السيد فى جنوب سيناء، بالإضافة إلى ذلك، فاز بالتزكية فى جنوب سيناء عن قطاع السفارى عادل محمد طاهر، وفى قطاع مراكز الأنشطة البحرية محمد حازم صبرى ونادر فوزى رضوان.

ومن المنتظر أن يقوم وزير السياحة أحمد عيسى بتعيين ٤ أعضاء ليكتمل مجلس الإدارة ليصبح ١٢ عضوًا، يجرى بعدها مجلس الإدارة إجراء انتخابات لاختيار أحد الأعضاء رئيسًا للغرفة.