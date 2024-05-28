أخيرًا.. انتخاب مجالس إدارات الغرف السياحية وعمومية الاتحاد

بعد 6 سنوات من لجان تسيير الأعمال

أحمد الوصيف: إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بعد شهرين من إعلان نتائج الانتخابات

أخيرًا وبعد ٦ سنوات لإدارة الغرف السياحية بلجان تسيير أعمال أجريت انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة، «المنشآت الفندقية وشركات السياحة والمنشآت والمطاعم السياحية و الغوص والأنشطة البحرية والسلع السياحية» عن الدورة الانتخابية 2024-2028، ومندوبيها بالجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية.

وشهدت الانتخابات إقبالًا محدودًا نتيجة لفوز عدد كبير من أعضاء مجالس الإدارة بالتزكية، وخاصةً غرفة الفنادق بعد فوز ٧ أعضاء بالتزكية وأجريت الانتخابات لاختيار عضو واحد فقط، ونفس الأمر فى غرفة الشركات، حيث أجريت الانتخابات لاختيار ثلاثة أعضاء فقط بعد فوز خمسة أعضاء بالتزكية إلا أن الأمر كان مختلفًا فى اعداد الحضور، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من الاعضاء.

وجاء إعلان نتيجة الانتخابات على غير المتوقع فى غرفة شركات السياحة بعد خروج باسل السيسى، أحد المرشحين الأقوياء عى مقعد حجم أعمال سنوى فوق الـ50 مليون جنيه، أما غرفة الفنادق فقد تأخر صدور النتيجة حتى الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل، وذلك لعدم قدرة اللجنة للوصول للأصوات الصحيحة والباطلة فى مندوبى غرفة الفنادق لاتحاد الغرف السياحية، وهو ما أدى إلى قيام اللجنة بإجراء قرعة على عضوين من المرشحين لاختيار واحد منهم وهو ما اعتبره الأعضاء مخالفًا تمامًا للائحة والقانون، وأكدوا أن ذلك قد يؤدى إلى الطعن عليها وإعادة الانتخابات مرة أخرى.

ومن ناحية أخرى صرح أحمد الوصيف رئيس اتخاد الغرف السياحية بأن انتخابات مجلس ادارة الاتحاد ستجرى بعد شهر من إعلان نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف ومندوبيها لدى عمومية الاتحاد وقدم الوصيف الشكر لأعضاء لجان تسيير أعمال الغرف والاتحاد.