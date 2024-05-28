حضن وائل كفوري ونوال الزغبي يثير الشكوك من جديد.. تفاصيل قصة الحب الصامت

تداول مقطع فيديو للمطربين نوال الزغبي ووائل كفوري عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من كواليس حفلهما في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، ليثير جدلًا واسعًا وسط رواد السوشيال ميديا ويعيد الشكوك مرة آخرى عن قصة حبهما في السابق.

وظهرا الثنائي وائل كفوري ونوال الزغبي وهما يتبادلون الأحضان، بعد فترة طويلة لم يلتقيا فيها، وأقيم الحفل وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات العربية، وقدم وائل كفوري مجموعة من أجمل أغانيه، كما قدمت نوال الزغبي مجموعة كبيرة من أغانيها.

حقيقة قصة حب وائل كفوري ونوال الزغبي

وبعد انتشار مقطع الفيديو حول مواقع السوشيال ميديا، أثار جدلًا واسعًا، ليرى البعض أن شائعة قصة حبهما حقيقة، على الرغم من أن نوال الزغبي قد ظهرت في لقاء تليفزيوني سابق، لتؤكد أن ليس هناك قصة حب مثلما يظن الكثير قائلة: " كان في حب بيني وبيان وائل كفوري ولكن لم يكن عشقًا"، موضحة أن وائل كفوري يستحق الحب كفنان وكإنسان طيب القلب.

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وائل كفوري ونوال الزغبي

خجل وائل كفوري على المسرح

كشفت نوال الزغبي عن سر خجل وائل كفوري، حيث قالت إنه يشعر بالخجل بشدة على المسرح وهذا الأمر لا يعرفه الجميع، موضحة أن هذا الجانب الحساس في شخصية وائل كفوري يضيف له سحراً وجاذبية خاصة.

وعلى الصعيد الفني، طرح وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الجديدة "لآخر دقة" وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم، ومن إنتاج شركة And Beyond ومن توزيع شركة Digital Sound.

وتم تصوير الفيديو كليب في بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف، ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضاً بعيداً عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

كلمات أغنية "من باريس"

وطرحت أيضًا نوال الزغبي أغنية غنينة بإسم "من باريس" وكان أجواءها باللهجة الخليجية، التي تميزت فيه نوال الزغبي خلال مشوارها، من كلمات خالد فرناس، ألحان ياسر نور، توزيع : عمر عبد الفتاح.

وتقول كلمات الأغنية: "من حلاه العقل طاير قلبا يشبه قلبي صاير يدلل حقا يآمر لي حياتي كلها من باريس عطره يجيلا كل شي فيه مافي مثيلا وسامة وجهه كفيله تَبهِر العالم لها حبيبي سوى بلبلا زينه صاير مشكلا وانا جايا احلها قولولا جالك الطبيب انت عيونك سحرها وانا حيل أحبها مفتون بعشقها انت ياعمري رهيب بكل مكان ليه معجباته من جماله ومن حلاته جنن الناس بصفاته..اه يا ويلي من هواه مشيته كلها هيبه عيونه مره يا ناس غريبه تسحر القلب وتصيبه من اول لحظه لقا".