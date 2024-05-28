محافظ المنوفية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الشهداء

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الشهداء لدفع منظومة العمل والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ، لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وحرص محافظ المنوفية، على متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى الشهداء الجديدة بتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي، والمقامة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها وآلية تنظيم العمل، وتم الإنتهاء من صب الخرسانة العادية للمبني الرئيسي بالكامل وذلك ضمن الأعمال التمهيدية للموقع وجاري استكمال باقي الأعمال الإنشائية، موجها بتذليل كافة العقبات لتسريع وتيرة العمل والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لسرعة إنهاء المشروع وتحقيق نسب إنجاز مرضية على أرض الواقع، مؤكدا أن المستشفى بمثابة صرح طبى جديد وإضافة قوية للمنظومة الصحية على أرض المحافظة.

وتضم 5 غرف عمليات و31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و24 بحضانات الأطفال و41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سريرا، فضلا عن توفير 450 فرصة عمل جادة، كما تفقد الأعمال الإنشائية للمول التجاري الجديد متعدد الطوابق بشارع بورسعيد بالشهداء على مساحة 300م2 ويتكون من 33 محل تجاري بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليون جنيه، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024حيث جاري صب أعمدة الطابق الأرضي.

وقد أشار محافظ المنوفية إلى أن المول التجاري سيعد الأول من نوعه في مركز ومدينة الشهداء لتوفير كافة مستلزمات واحتياجات المواطنين، فضلا عن دوره في توفير فرص عمل للشباب.

وتابع محافظ المنوفية، أعمال فرد طبقة السن بطريق السمسمية بطول كيلو ونصف، وشدد المحافظ علي ضرورة تسريع وتيرة العمل موجهًا رئيس المدينة بالتواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال لتذليل العقبات أولًا بأول.

واختتم المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء لمتابعة انتظام سير العمل بملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي عن تطبيق المنظومة الجديدة بدء من تلقي طلبات التصالح والخطوات والإجراءات المتعلقة بالملف والتسهيلات المقدمة لتخفيف العبء علي المواطنين، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد لإنجاز المهام المطلوبة في أقل مدة زمنية وتذليل العقبات أول بأول، مشيرا إلى استمرار متابعته الميدانية لمنظومة العمل ونسب الإنجاز بكافة المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.