جامعة الجلالة تحصل على المراكز الأولى في برنامج ومسابقة الابتكار الصحي

نجحت جامعة الجلالة الأهلية في تحقيق إنجاز جديد على الساحة الإفريقية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

فنجح 10 طلاب من كلية الصيدلة وبرنامج علوم الذكاء الاصطناعي بالجامعة مُقسمين على فريقين، في الحصول على المركز الخامس والسابع بين أفضل 10 فرق متأهلة للتصفيات النهائية في برنامج ومسابقة الابتكار الصحي وريادة الأعمال Fuel Africa 2024، وذلك بين 114 فريقًا مُمثلين عن أكثر من 40 جامعة إفريقيا من جميع أنحاء إفريقيا.

وتهدف المسابقة للتكامل والتفاعل بين الطلاب في مختلف التخصصات والجامعات الإفريقية، لإيجاد حلول مُبتكرة لحل المشاكل الصحية، وتغير المناخ وتطوير الشركات النائشة الجديدة في مجال الرعاية الصحية.

جامعة الجلالة تقدم كل الدعم للطلاب

وقدم الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، التهنئة للطلاب المُشاركين في المسابقة لنجاحهم في الوصول للتصفيات النهائية كأول جامعة مصرية تصل إلى ذلك.

وأكد رئيس جامعة الجلالة الأهلية قيام الجامعة بتوفير كافة أنواع الدعم والرعاية لجميع طلاب الجامعة؛ للتمثيل المشرف في كل المحافل والمسابقات والأنشطة المحلية والإقليمية والدولية.

وأشادت الدكتورة أميرة عبدالمتعال عميد كلية الصيدلة في جامعة الجلالة، بتميز الطلاب المُشاركين في المسابقات والأنشطة المختلفة، مشيرة إلى أنها تُساهم في صقل مهاراتهم واستثمار طاقاتهم، وتحفيزهم وتشجيعهم على المُشاركة الإيجابية، بحيث لا تقتصر الدراسة على الجانب العلمي والنظري فقط، بل يمتد إلى الجانب التطبيقي أيضًا.