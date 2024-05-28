إصابة ضابط شرطة وشاب في تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى

تعرض ضابط شرطة للإصابة وشاب في حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى، اليوم الثلاثاء، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

إصابة ضابط شرطة وشاب في حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين تصادم ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالكيلو 106.

وأصيب شخصين إحداهما ضابط شرطة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

إحالة تشكيل عصابي تخصص في المخدرات اونلاين إلي المحاكمة الجنائية

كما أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تشكيلا عصابيا تخصص في ترويج العقاقير والأدوية المخدرة أونلاين للمحاكمة الجنائية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واستغلالها فى الترويج لبيع الأدوية والعقاقير المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته آخر مقيم بمحافظة الفيوم حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما 415 أمبولا مخدرا ومؤثرا على الصحة النفسية.

وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة تم استهدافه تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته 210 أمبولات مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية.

وبمواجهتهم اعترفوا بترويج تلك العقاقير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.