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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

على رأسهم الشيبي.. بيراميدز يعلن استدعاء 3 لاعبين لمنتخباتهم الوطنية

الشيبي
الشيبي

تلقى نادي بيراميدز، طلبات استدعاء رسمية لثلاثة من لاعبي الفريق المحترفين للانضمام لصفوف منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي التي تنطلق يوم ٣ يونيو المقبل، وخوض مباريات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

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وكشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، عن استدعاء الثلاثي محمد الشيبي لمنتخب المغرب، وفيستون ماييلي لصفوف منتخب الكونغو، وكذلك بلاتي توريه لصفوف منتخب بوركينا فاسو.

ويشارك محمد الشيبي في مباراتي المغرب بتصفيات كأس العالم أمام زامبيا يوم ٧ بالمغرب، وأمام جمهورية الكونغو في برازافيل يوم ١١ يونيو.

فيما يشارك فيستون ماييلي مع منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراتي السنغال في داكار يوم ٦، وتوجو في كينشاسا يوم ٩ يونيو.

ويشارك بلاتي توريه مع منتخب بوركينا فاسو، في مباراتي مصر باستاد القاهرة الدولي يوم ٦، ثم لقاء سيراليون يوم ١٠ يونيو.

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