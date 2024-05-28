إنطلاق فاعليات الاحتفال باليوم العالمي لصحة المرأة بكلية التمريض جامعة بني سويف

أطلقت كلية التمريض بجامعة بني سويف، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لصحة المرأة من خلال عقد عدد من الندوات والمحاضرات التوعوية، وذلك حرصاً على مشاركة الجامعة في الحملة التنشيطية الموسعة، التي اطلقتها وزارة الصحة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بجميع المحافظات خلال الفترة من يوم الأحد 26 مايو الجاري وحتى يوم الخميس 6 يونيو القادم، وذلك تنفيذا لتوصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والاداريين والطلاب داخل وخارج الجامعة .

تعزيز صحة المرأة والأسرة

وأوضح الدكتور منصور حسن دورالجامعة في مجال التوعية الصحية والمساهمة في تنفيذ برامج وزارة الصحة لتعزيز صحة المرأة والأسرة، مشيرًا إلى أن جامعة بني سويف تتمثل في إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة التي تقوم بتنفيذ ما تعلن عنه الوزارة من برامج وحملات توعوية.

وأكد على ضرورة مشاركة الطلاب بفعالية في فعاليات اليوم العالمي لصحة المرأة والاستفادة من المحاضرات والندوات لتعزيز المعارف حول القضايا الصحية .

أسباب تكيسات المبيض وطرق العلاج الممكنة

جدير بالذكر أن الدكتورمحمد ناجي أستاذ طب النساء والتوليد بكلية الطب وعميد كلية التمريض جامعة بني سويف، قد قام بتقديم محاضرة بعنوان "تكيسات المبيض" تناول فيها الأسباب والمضاعفات المحتملة لتكيسات المبيض وطرق العلاج الممكنة بهدف الحفاظ على صحة المرأة المصرية.

قضايا صحة المرأة والصحة الإنجابية

كما قام بالإجابة عن أسئلة الحاضرين حول قضايا صحة المرأة والصحة الإنجابية.

استراتيجية مصر2030.. وأهم 10 أمراض تهدد النساء

وقامت الدكتورة حنان الزبلاوي أستاذ تمريض صحة الأم وحديثى الولادة بتقديم محاضرة بعنوان “صحة المرأة في ضوء استراتيجية مصر2030”، حيث استعرضت أهم 10 أمراض تهدد النساء وأهم 8 فحوصات طبيه يتوجب على المرأه القيام بها حفاظاً على سلامتها، واشادت بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة علاوة على القاء الضوء على دور جامعة بنى سويف فى الانتصار لصحة المرأة وحمايتها.