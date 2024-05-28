إحالة تشكيل عصابي تخصص في ترويج المخدرات أونلاين للمحاكمة الجنائية

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تشكيلًا عصابيًا تخصص في ترويج العقاقير والأدوية المخدرة أونلاين للمحاكمة الجنائية.

إحالة تشكيل عصابي تخصص في ترويج المخدرات اونلاين إلي المحاكمة الجنائية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واستغلالها فى الترويج لبيع الأدوية والعقاقير المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته آخر مقيم بمحافظة الفيوم حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما 415 أمبولا مخدرا ومؤثرا على الصحة النفسية.

وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة تم استهدافه تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته 210 أمبولات مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية.

وبمواجهتهم اعترفوا بترويج تلك العقاقير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جثة معلقة داخل فيلا تثير الذعر في كمبوند بالشيخ زايد

كما أثارت جثة شخص عثر عليها معلقة داخل فيلا داخل أرقى كمبوند فى منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حالة من الخوف الشديد والذعر، وتوالت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من إدارة الأمن الخاص بأحد الكمبوندات بالشيخ زايد بعثورهم على جثة لشخص معلقة داخل فيلته ملفوفًا من رقبته ما يرجح قيامه بإنهاء حياته شنقًا، ما أثار حالة من الخوف بين سكان المكان من جيرانه.

وبعرض البلاغ على اللواء هشام أبوالنصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لسرعة كشف ملابسات الحادث، والتأكد من كونها عملية انتحار بعد سؤال أسرته وعمل التحريات اللازمة.

كما لقيت ربة منزل مصرعها إثر حريق نشب داخل مطبخ شقتها ما أدى إلى امتداد النيران إلى وجهها وتم نقلها إلى المستشفى وتوفيت متأثرة بإصابتها بحروق بنسبة 80 %.

وتلقى قسم شرطة الأهرام بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول ربة منزل تعاني من أثار حريق بالوجه وأماكن متفرقة من الجسد وجرى التدخل طبيا لإنقاذ حياتها دون جدوى ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وبسؤال أسرتها أكدوا نشوب حريق نتيجة انفجار البوتاجاز مما أدى إلى اشتعال النيران في جسدها ولم تنجح محاولات إنقاذها.